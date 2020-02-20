Düzce'den AB ülkelerine bir ayda 2 bin 334 ton fındık ihracatı

20.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:44

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ocak ayında 2 bin 334 ton iç fındık ihracatı yapıldığı bildirildi.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ocak ayındaki tarımsal faaliyetlerin verileri paylaşıldı.

Ülke genelinde fındık üretimi ve ihracatı konusunda Düzce'nin önemli bir yere sahip olduğu vurgulanan açıklamada, kentin ocak ayı ihracatının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Kentte ürünün halen pazara inmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, "İlimizde işlenmiş iç fındık ihracatı devam etmektedir. Müdürlük verilerine göre pazara inen üründen ocak ayında 2 bin 334 ton işlenerek, iç fındık şeklinde Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edildi." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA