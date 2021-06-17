Düzce'den AB ülkelerine 5 ayda 8 bin 350 ton işlenmiş iç fındık satıldı

Düzce'den yılın ilk 5 ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 8 bin 350 ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

Düzce'den yılın ilk 5 ayında Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere 8 bin 350 ton işlenmiş iç fındık gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'den geçen yıl 18 bin 596 ton işlenmiş iç fındık ihracatı gerçekleştirildi.

Hasadı geçen yıl eylülde sona eren mahsul ise piyasaya inmeye devam ediyor.

Bu yıl ocak-mayıs döneminde kentten AB ülkelerine yaklaşık 8 bin 350 ton işlenmiş iç fındık ihracatı yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, "Kentte ihracatın büyük bir bölümü işlenmiş fındık olarak kayıtlarımıza geçti. Ürün halen pazara inmeye devam ediyor. Dünyadaki salgına rağmen ihracat hızla devam ediyor. İlden ihraç edilen fındık, işlenmiş ve kullanıma hazır iç fındık olarak gönderilmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer