Düzce'den AB ülkeleri 405 bin 620 kilo fındık ihraç edildi DÜZCE(İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine temmuz ayında 405 bin 620 kilo fındık ihraç edildiğini bildirdi.

DÜZCE(İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre Düzce'den Avrupa Birliği üye ülkelerine temmuz ayında 405 bin 620 kilo fındık ihraç edildiğini bildirdi.

Fındık üretiminin önemli merkezlerinden olan Düzce'den Avrupa Birliğine üye ülkelere fındık ihracatı devam ediyor. Bu kapsamda temmuz ayında Düzce'den 405 bin 620 kilo fındık ihracatı gerçekleşti. Fındık hasadının başlaması ile birlikte önümüzdeki aylarda bu ramakın daha da artması bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA