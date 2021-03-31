Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'den her ay diğer şehirlere milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılırken, Şubat ayında 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den her ay diğer şehirlere milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılırken, Şubat ayında 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, bir önceki aylara göre milyonlarca kanatlı hayvan sevkiyatı yapılan Düzce'de Şubat ayı içerisinde 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı. Ayrıca 39 büyükbaş hayvan ile 33 küçükbaş hayvanda diğer şehirlere gönderildi. Düzce'den diğer illere 128 bin 675 kilogram karkas et, 1 ton sakatat ve 2 ton hayvansal yağ sevki de yapıldı. - DÜZCE

Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı
Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Mesut Bakkal Nihat Özdemir Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Düzce'den 895 bin 650 adet kanatlı hayvan sevkiyatı yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 16:01:58. #1.14#
title