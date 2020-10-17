Düzce'den 3,8 milyon ton ürün yurt dışına gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Eylül ayı verilerine göre kentten 3 milyon 883 bin 935 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

DÜZCE (İHA) – Düzce il Tarım ve Orman Müdürlüğü Eylül ayı verilerine göre kentten 3 milyon 883 bin 935 kilogram ürün yurt dışına gönderildi.

Düzce'de faaliyette bulunan işletmeler yurt dışına ürün ihracat etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eylül ayı verilerine göre, 1 milyon 138 bin 877 kilogram gıda maddesi ve 1 milyon 466 bin 448 kilogram orman ürünleri olmak üzere toplam 3 milyon 883 bin 935 kilogram ürün yurt dışına gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı