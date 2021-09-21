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Düzce'den 2,4 milyon hayvan şehir dışına gönderildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Düzce'den 2,4 milyon hayvan şehir dışına gönderildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yetişen hayvanlar, veteriner sağlık raporu ile diğer şehirlere gönderilmeye devam ediyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yetişen hayvanlar, veteriner sağlık raporu ile diğer şehirlere gönderilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce'de geçtiğimiz ay 2 milyon 422 bin 291 adet hayvan diğer şehirlere gönderildi.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri her ay düzenli olarak diğer şehirlere satışları veya nakilleri yapılan hayvanların kontrollerini yapıyor. Veteriner ekipler tarafından diğer şehirlere gidecek olan hayvanların kontrolleri yapıldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunu olmayan 109 adet büyükbaş, 112 adet küçükbaş, 180 adet kuş, ve 2 milyon 421 bin 890 adet civciv olmak üzere toplam 2 milyon 422 bin 291 adet hayvan diğer şehirlere sevk edildi. - DÜZCE

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