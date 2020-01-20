Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

20.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 20.01.2020 14:48

Düzce'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yürüttükleri bir soruşturma kapsamında şüpheli K.Ö'nün üzerinde yaptıkları aramada fişekler halinde 8 gram esrar geçirdi.

Ekipler aynı gün adli makamlardan alınan karar doğrultusunda K.Ö'nün evinde arama yaptı.

Evde yapılan aramada, 5 adet fişek halinde 10 gram ve kavanoz içinde 3 gram olmak üzere toplamda 13 gram kubar esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA