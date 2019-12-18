Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
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Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

18.12.2019 10:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:34
Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

İl merkezi ve Bostanlık köyü civarında "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptığı tespit edilen 2 kişi, düzenlenen operasyonda yakalandı.

"Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan şahıslardan uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 2 şahıs hakkında da "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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