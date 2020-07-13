Düzce'deki uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Düzce'de düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı ihbarı üzerine 3 şüpheliyi takibe aldı.
Polis, şüphelilerin içerisinde bulunduğu iki araçta 423 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Akçakoca ilçesi Liman içi barınaklar mevkisinde şüphe üzerine durdurulan 1 zanlının üzerinde de 10 gram uyuşturucu madde bulundu.
Şüphelinin verdiği ifadeler sonrası 2 kişi daha gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA