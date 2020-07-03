Düzce'deki uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı
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Düzce'deki uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Düzce'deki uyuşturucu operasyonda 3 kişi tutuklandı
03.07.2020 20:33 | Son Güncelleme: 03.07.2020 21:28

Düzce'deki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince il merkezi ve bağlı köylerde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, K.Y, T.Ö ve B.S. yakalandı.

Şüphelilerin evleri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2,5 gram metamfetamin, 1 hassas terazi, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 tabanca, 10 tabanca fişeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 200 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, tutuklanan kişilerden uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 5 kişinin üzerinde de 3 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 milimetre tabanca ve 3 adet 7,65 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Bu kişiler hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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