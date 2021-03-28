Trafik kazasında hayatını kaybeden iki arkadaş Sakarya'da toprağa verildi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde dün yolcu otobüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 11 kişiden biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, kazada ölenlerin sayısı 4'e çıktı.

Kazada ağır yaralanan Aslı Tunca, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunca'nın cenazesi hastanenin morguna konuldu.

İstanbul'dan Zonguldak'a giden Ahmet Y. idaresindeki Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü ile Zonguldak'tan Sakarya'ya seyreden Fuat Karagöz'ün kullandığı 14 AAY 823 plakalı otomobil, dün akşam Akçakoca-Karasu bağlantı yolu Edilli mevkisinde çarpışmış, sürücü Karagöz ile otomobildeki Fikret Yaman ve Semiha Mumcuoğlu hayatını kaybetmişti.

Kazada yaralanan otobüs şoförü, 9 yolcu ve otomobildeki Aslı Tunca, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün