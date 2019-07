Düzce'deki su baskını ve toprak kaymasına ilişkin haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz.

Kuvvetli sağanak sonucu su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'de kaybolan 6 kişiyi arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ile diğer ekipler, selden en fazla etkilenen Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu ile merkeze bağlı Melenağzı köylerinde toplandı.

Ekipler, kaybolan 4'ü çocuk, 6 kişiyi bulmak için dere yataklarıyla su taşkınlarının olduğu bölgede arama çalışması yürüttü.

Kaybolan kişilerin denize gidebileceği ihtimalinin de değerlendirildiği çalışmalarda 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçak görev yaptı. İş makineleri de köpeklerin işaret ettiği yerlere odaklanarak çalıştı.

Arama çalışmalarında, Düzce Arama Kurtarma Ekipleri (DAKE), Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede bir kişinin cesedine ulaştı. Cesedin, kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Cengiz Töngel'e ait olduğu belirlendi.

Cengiz Töngel'in önceki gün cesedi bulunan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in eşi olduğu öğrenildi.

135 vatandaş için barınma yeri tahsis edildi

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde 17 Temmuz'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelan nedeniyle Vali Zülkif Dağlı başkanlığında oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi koordinesinde çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Karadan ve havadan yürütülen çalışmalara 205 personel, 38 araç, 3 amfibik araç, 8 bot, 13 köpek ve 3 helikopter ve 1 uçağın destek verdiği belirtilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Ekiplerce yapılan çalışmalar sonrası Cumayeri ilçesi ve köylerine elektrik verilmiş olup, Akçakoca ilçemizde enerji verilemeyen köylerimizde jeneratörler yerleştirilmiştir. Enerji hatlarının en kısa sürede tamir edilmesi için çalışmalar hızla devam etmektedir. Ayrıca Akçakoca ilçemizde 9 mobil jeneratör hazır bekletilmektedir.

Ulaşım hizmetlerinde yaşanan aksaklıkların giderilmesi kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Kurumlardan ve çevre illerden gelen araç ve personel desteğiyle çalışmalara hız verilmiştir. Sel ve su baskınlarından etkilenen 135 vatandaşımız için barınma yerleri (öğrenci yurdu içerisinde) tahsis edilmiş, 50 vatandaşımız yakınlarının yanına yerleştirilmiştir. Halen 86 afetzedemiz barındırılmaya devam edilmektedir."

Açıklamada, yapılan hasar tespit çalışmalarında bugüne kadar 287 az hasarlı, 69 ağır hasarlı ve 93 yıkık binanın tespit edildiği bildirildi.

Düzce'de köylere ulaşım sağlandı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Hemşin köyünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya geldi.

Bölgede çalışma yapan ekiplerden bilgi alan Dağlı, daha sonra arazi aracıyla selden etkilenen Karatavuk köyüne gitti.

Köy meydanında vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Dağlı, Karatavuk ile Kurukavak köylerini birbirine bağlayan ve selde yıkılan köprünün olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Vali Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayıp iki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını hatırlattı.

İçme suyuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Dağlı, "İnşallah en kısa zamanda burada içme suyunu faal hale getireceğiz. Ayrıca taşımayla içme suyu ve gıda ihtiyaçları gideriliyor. İnşallah bu altyapıyı en kısa zamanda toparlayacağız. Selden etkilenen her köyümüze bir yerden de olsa ulaşım sağlamayı hedefliyorduk. Şu an bunu sağladık, kapalı olan yerimiz kalmadı, bundan sonra ikincil yolları zaman içerisinde yapacağız." ifadesini kullandı.

Vali Dağlı'dan taziye ziyareti

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'ndeki selde kaybolan ve bugünkü çalışmalarda cesedi bulunan Cengiz Töngel'in ailesini ziyaret etti.

Dağlı, bölgede yapılan çalışmaları inceledikten sonra arama-kurtarma çalışmaları kapsamında Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede cesedi bulunan Cengiz Töngel'in Aziziye Mahallesi 883. sokakta ikamet eden ailesini ziyaret etti.

Töngel'in yakınlarına taziye ve başsağlığı dileyen Vali Dağlı, cenaze işlemleri ile ilgili çalışmaların yapıldığını aile bireylerine iletti.

"Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda"

Uğurlu köyünde incelemelerde bulunan Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanı Mehmet Güllüoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kalabalık bir ekiple 5 kişiyi arama kurtarma çalışmalarını devam ettirdiklerini söyledi.

Esmahanım köyünden denize 21 kilometrelik uzun bir hat bulunduğuna işaret eden Güllüoğlu, bazı yerlerde yoğun çamur nedeniyle çalışmaların güçlükle ilerlediğini, ekiplerin çamurun içinde botlarla, havadan, karadan ve denizden arama faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Afet bölgesinde alt yapının bir an önce ayağı kaldırılmasını hedeflerini dile getiren Güllüoğlu, "Bir an önce hayatın olağan hale döndürülmesine yönelik çalışmalar da yapılıyor. Devletin bütün imkanları seferber edilmiş durumda. Ancak çamurla mücadele, altyapı gibi bazı şeyler ancak belli zamanda tamamlanabiliyor. En kısa sürede hayatı normale döndürecek ihtiyaçları karşılamayı umuyoruz." dedi.

- Bölgede sağlık hizmetlerindeki çok yönlü çalışmalar devam ediyor

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların başladığı günden itibaren hem tahliye edilen vatandaşların sağlık muayenesinden geçirilmesinde hem de devam eden günlerde kayıp ihbarlarıyla ilgili arama kurtarma faaliyetlerinde, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile 112 Acil Servis istasyon ekiplerinin görev aldığı belirtildi.

Haricen mobil sağlık aracının Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyü mevkisine yerleştirildiği ve sağlık hizmetindeki çok yönlü çalışmaların sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şunlar belirtildi:

"Eş zamanlı olarak içme suları, kullanma suları açısından ve diğer koruyucu sağlık hizmetleri açısından da İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonu ile Sayın Valimizin başkanlığında çalışmalar devam etmektedir. Sel neticesinde kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ilaçları da sele kapıldığından ihtiyaç dahilindeki ilaçlar Sayın Valimiz koordinasyonuyla temin edilmeye devam etmektedir."

Düzce'nin 24 köyünde ilaçlama çalışmaları yapıldı

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, 20 Temmuz'dan bu yana Esmahanım, Dilaver ve Uğurlu başta olmak üzere 24 köyde ilaçlama çalışmalarının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, hayvan zayiatının tespiti ve bunların gömülmesi çalışmalarına hızla başlandığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Yapılan tespitlere göre, 160 bin 500 tavuk, 59 büyükbaş ve 160 küçükbaş hayvanın telef olduğu anlaşılmıştır. İlaçlama çalışmalarına bugün de 2 çamur vidanjör ve 2 ilaçlama aracıyla Uğurlu köyünde devam edilmektedir. Bölgede çevre sağlık teknikerleri tarafından düzenli şekilde su örneği alınarak Tarım ve Orman Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ilaçlama ve ölen hayvan tespitine devam edilmektedir. Etrafa koku veren sel suları ve balçık altında telef olan tavuk ve benzeri küçükbaş hayvanların tespiti ve kaldırılmasına yönelik çalışmalar da bir yandan sürmektedir."

İBB'den Düzce'deki arama kurtarma faaliyetlerine destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), itfaiye, yol bakım, destek hizmetleri, Hamidiye AŞ ve Su Altı Arama Kurtarma Ekibinden oluşan 49 personel, 27 araç ve iş makinesi, Düzce'de arama, kurtarma ve yaraları sarma çalışmalarına destek veriyor.

Bölgeye, 5 iş makinesi (dozer, ekskavatör), 1 su altı arama kurtarma aracı, 1 kombine araç, 2 vidanjör, 1 adet 7 tonluk su ikmal aracı, 6 adet 16 tonluk içme suyu tankeri, 1 mobil büfe, 10 tır ve kamyonet gönderildi.

Ayrıca, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama Kurtarma Ekibi (İSAK), sel felaketinde kaybolan 5 vatandaşı arama çalışmalarına katıldı.

İBB Hamidiye AŞ'ye ait 6 adet 16 tonluk içme suyu aracı, altyapısı bozulan ve içme suyu temin edilemeyen bölgelerde vatandaşların su ihtiyacını karşılıyor.

Arama çalışmalarına ara verildi

Düzce'de, etkili sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda kaybolan 5 kişiyi arama çalışmalarına ara verildi.

Esmahanım köyündeki Kaplan ailesinin evi ve çevresi ile Uğurlu ve Melenağzı'nda aramalarını yoğunlaştıran ekipler, çalışmalara yarına kadar sonlandırdı.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD İl Müdürlüğü yetkililerinin yaptıkları inceleme sonrası, selde kaybolan Kaplan ailesinin, molozlarla dolan evlerinde mahsur kalma ihtimaline binaen yapının yıkımı için onay vermesinin ardından yürütülen çalışmalar tamamlandı. Çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Ara verilen arama kurtarma çalışmaları, yarın sabah yeniden başlatılacak.

17 Temmuz Çarşamba akşamı ve 18 Temmuz Perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, önceki gün Akçakoca ilçesi Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan 42 yaşındaki Fatma Töngel'in, bugünkü çalışmalarda da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA