Düzce'deki su baskını ve toprak kayması - 3 yaşındaki Kağan Töngel toprağa verildi - DÜZCE

Düzce'de etkili olan sağanak ve heyelan nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolduktan sonra arama ekipleri tarafından bugün sabah saatlerinde cesedine ulaşılan 3 yaşındaki İlayda Kağan Töngel defnedildi.

Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınan minik Kağan'ın cenazesi, Düzce Aziziye Mahallesindeki yakınlarının evine getirildi.

Töngel'in cenazesi, helallik alınmasının ardından Aziziye Camisi'ne götürüldü.

Düzce Müftüsü Hüseyin Can tarafından kıldırılan namazın ardından Töngel'in cenazesi aynı selde kaybolan ve 21 Temmuz'da cesedine ulaşılan babası Cengiz Töngel'in yanına defnedildi.

Törene, Kaplan'ın yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, siyasi parti il başkanları ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA