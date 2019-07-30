Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, kuvvetli yağış sonrası sel baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Yasin Öztürk ile Kaymakamlık toplantı salonunda görüşen Hisarcıklıoğlu, beraberindeki heyet ile sel felaketi hakkında bilgi aldı.

Daha sonra selden en fazla etkilenen Değirmenağzı mevkisindeki işletme sahipleri ile görüşen Başkan Hisarcıklıoğlu, burada AA muhabirine, şu değerlendirmede bulundu:

"Büyük bir felaket atlatılmış. Bugünkü sebebi ziyaretimiz oda başkanımıza, belediye ve kaymakamımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletmek. Devletin burada kendi varlığını anında sel felaketi olduktan sonra kendisini göstermesinden dolayı bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz."

Gerek devlet borçlarının gerekse banka borçlarının ertelenmesi noktasında girişimlerde bulunacaklarını aktaran Hisarcıklıoğlu, "Zaten devletimiz bunlardan haberdar. Ben de Akçakoca'nın sıkıntılarını ileteceğim." dedi.

AFAD'ı ziyaret etti

Hisarcıklıoğlu, ilçe ziyaretinin ardından Düzce Valisi Zülkif Dağlı'yı Kalıcı Konutlar Bölgesindeki İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında ziyaret etti.

Vali Dağlı'dan selde hasar gören bölgeler hakkında bilgi alan Hisarcıklıoğlu, burada gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tüm Düzcelilere geçmiş olsun dileğinde bulunan Hisarcıklıoğlu, şunları belirtti:

"Büyük bir felaketten dönmüşüz. Aslında etkilerini az önce Akçakoca'da gördük. Düzce, Bolu, Nevşehir ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odalarının başkanlarıyla beraber bizzat yerinde görme fırsatımız oldu. 7 tane şehidimiz var, Allah makamlarını cennet etsin. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Devletimizin ne kadar güçlü olduğunu bilhassa bu afet yerine gidince, oradaki arkadaşlarımızın yansımalarından aldığımız netice, devletimiz anında işi vaziyet ederek felaketin boyutunun büyümesi noktasında tedbir almış, Valimiz koordinasyonunda burada çok güzel iş yürütülmüş."

Hisarcıklıoğlu, Akçakoca'daki esnafların ortak bir talebi olduğunu ifade ederek, "Tam da turizm sezonunun ortasında böyle bir felaketin yaşanması onları zor durumda bırakmış. Gördük, sokaklarda kimse kalmamış. Gerek sizden gerekse hükümetimizden ricamız üyelerimize yönelik olarak afet bölgesi ilan etmek, bir an önce devlet borçlarının ve bana borçlarının en azından bir yıl, faizsiz olarak ötelenmesi, bunların da imkanlar ölçüsünde artık ayakta durabilmek için fırsat yaratılması çok önemli."

Düzce Valisi Zülkif Dağlı da kendilerini, böylesine sıkıntılı günlerde yalnız bırakmayan Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, "İnşallah bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız. Sizin burada olmanız, böylesine yardım ve destekle, en azından psikolojik olarak, varlığınızla bile olsa burada olmanız, tüm ticaret erbabına güç veriyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA