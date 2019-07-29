Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, kentte etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen su baskınları ve heyelanda görev yapan arama kurtarma personelleriyle bir araya geldi.

Akçakoca ilçesine bağlı Melenağzı mevkisindeki kriz merkezinde Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AKUT, AFAD, Düzce Arama ve Kurtarma Ekibi (DAKE), İHH Arama-Kurtarma, Ulusal Keşif, Arama ve Kurtarma (UKSAR), Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM), ANDA Arama Kurtarma ve diğer ekiplerle bir araya gelen Vali Dağlı, burada yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra 12 gündür devam eden aram kurtarma faaliyetinde görev alan personele teşekkürlerini ileten Vali Dağlı, sahada 306 personelin, 70'in üzerinde aracın, 11 arama köpeğinin çalıştığını söyledi.

Çalışmalara sivil toplum kuruluşlarının da önemli destekler verdiğini aktaran Vali Dağlı, "Sonuca ulaştık Allah'a şükür. Bu sizlerin çalışması sayesinde oldu. Gerçekten gayretli çalıştınız. Sonuca ulaşmamızda sizlerin desteği büyük. Burada keşke hiç afetler olmasaydı. Olduktan sonra da mutlaka bu kayıpları bulmak boynumuzun borcuydu, sonunda da bulduk. Sizin yaptıklarınızı, nasıl çalıştığınızı biliyoruz. Çalışmalarınızın ne kadar önemli olduğuna ve artık ne kadar profesyonel olduğunuza ben burada bir kez daha yakından şahit olmuş oldum. En önemlisi bu. Belki yıllar önce ülkemizde bu kadar afetle ilgili, afetleri önlemek, afetle mücadeleyle ilgili çalışmalar yoktu. Şu anda araç gerecimiz, insanımız var ama bunlardan en önemlisi sistemimiz var ve sizler gibi yetişmiş insan kaynağımız var." şeklinde konuştu.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığında Müdahale Daire Başkanı Abdulkadir Tezcan da çalışmalarda görev alan personelin kalbi duygularla süreci yürüttüğünü ifade ederek, bir arada çalışma kültürünü kendilerine tekrardan yaşattıkları için herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı ve personeller afette hayatını kaybeden 7 kişi için dua etti.

Vali Dağlı, ayrıca 12 gün boyunca olayın yakından takip eden gazetecilere de emeklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA