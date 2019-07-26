Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde yaşanan sel felaketinin ardından hayat normale dönmeye başladı.

Esmahanım köyünde kaybolan iki çocuğun aranmasına devam edilirken, bir yandan da ekipler Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ön hasar tespit çalışmalarını tamamladı, kesin hasar tespit çalışmaları ise sürüyor.

Selde zarar gören köylerin alt ve üstyapısını yenileme onarma çalışmalarını sürdüren ekipler, afetin izlerini silmeye gayret ediyor.

Selde zarar gören ve temizlenen Uğurlu Merkez Camisi'nde de vatandaşlar cuma namazı kıldı.

Cuma hutbesinde, kentte yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet dilendi, etkilenen vatandaşlara da geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

Uğurlu köyü sakinlerinden Erdal Apaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan iki üç saat sonra köye vardığını ve her şeyin zarar gördüğünü söyledi.

Köyü düzeltmeye çalıştıklarını anlatan Apaydın, "Yardım eden herkesten, devletimizden Allah razı olsun. Devletimiz yanımızda, temizlemeye, hayatımıza devam etmeye çalışıyoruz." dedi.

Caminin girişlerinin de çamur içerisinde kaldığını aktaran Apaydın, oraları düzelttiklerini, ellerinden geleni yaptıklarını, kullanıma hazır hale getirdiklerini belirtti.

Apaydın, yaraların devlet tarafından sarıldığına vurgu yaparak, "Devletimiz görüyor zaten, isteyecek herhangi bir şey yok. Yollarımız ve suyumuz hallolduktan sonra her şey yavaş yavaş yoluna girecek." şeklinde konuştu.

"Hizmetler geliyor"

Köyde 1957'de buna benzer bir selin yaşandığını anımsatan Turgut Apaydın da afette çok fazla evin ve tarlanın zarar gördüğünü belirtti.

Temizleme çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Apaydın, "Köyde hayat normale dönmeye başladı. Hizmetler geliyor, su da bağlandığı zaman daha iyi olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Apaydın, İstanbul, Samsun, Antalya, Konya ve Ankara gibi belediyelerden hizmet geldiğini, hepsine köylüler olarak teşekkür ettiklerini belirtti.

Süreç

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, Fatma (42), Cengiz (53) ve Kağan Töngel (3) ile anne Nilgün (39) ve kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Kaynak: AA