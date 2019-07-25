Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'nin Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar devam ediyor.

Geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan sağanak sonucu sel ve heyelan yaşanan bölgede, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman il müdürlüklerinin çalışmaları sürüyor.

Bölgede Düzce, Ankara, İstanbul, Bursa, Sakarya ve diğer illerden getirilen iş makineleri ile DSİ'ye ait makinelerle, dere yataklarının düzeltilmesi ve zarar gören ev ve iş yerlerine yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Esentepe köyü muhtarı ve rafting tesisi işletmecisi Davut Pirdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, selin yaşandığı saatlerde arkadaşları ve müşterileriyle rafting tesisinde mahsur kaldıklarını söyledi.

Tesisin tamamının su altında kaldığını aktaran Pirdal, "Sabah saatlerine kadar işletmemin çatısında 12 kişi bekledik. Yaklaşık 8 saat çatıda helikopter bekledik. Hayvanlarım vardı, onlar da telef oldu. Zaten zarar görünüyor, başka bir şey demeye gerek yok. Buralar komple suydu, bir binaya su girmedi. Onun da ikinci katına kadar su gelmişti." ifadesini kullandı.

Köy yollarında iyileştirme ve yapım çalışmalarının hızla sürdüğünü belirten Pirdal, "Köyün tüm yollarını açtık, zaten devletimiz destek sağlıyor. Köyümüzde halen çalışmalar sürüyor. 17 büyükbaş hayvanım telef oldu, tesis komple gitti. Rafting yapılacak tüm malzemeler gitti. Yavaş yavaş kendi başıma toparlanmaya çalışıyorum, bir şeyler yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

Bölgede geçen hafta çarşamba akşamı ve perşembe gecesi etkili olan kuvvetli sağanaktan sonra Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde Melen Çayı'nın taşması nedeniyle birçok noktada sel ve heyelan meydana gelmişti. Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi, AFAD, 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri ile helikopterlerin desteğinde köylerde mahsur kalan 227 kişi kurtarılmış, 4'ü çocuk 7 kişi hakkında kayıp ihbarı yapılmıştı.

Bölgede yürütülen çalışmalarda, 19 Temmuz'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyleri arasındaki dere yatağında kayıp olarak aranan Fatma Töngel'in, 21 Temmuz'da Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık bölgede Cengiz Töngel'in, 22 Temmuz'da Uğurlu köyünde ikizlerden Sanem Kaplan'ın, 23 Temmuz'da da anne Nilgün ile 9 yaşındaki kızı Funda Kaplan'ın cesedi bulunmuştu.

Bölgede, kayıp iki çocuğu arama çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: AA