Düzce'deki su baskını ve toprak kayması

Kuvvetli yağış sonrası su baskını ve toprak kayması meydana gelen Düzce'de, afet yaralarının sarılması için kermes düzenlenecek.

AK Parti Düzce İl Başkanlığından yapılan açıklamada, İl Kadın Kolları Başkanlığınca 27-29 Temmuz'da afet yaralarının sarılması için Anıtpark Meydanı'nda kermes düzenleneceği belirtildi.

Bir olup yaraları sarma zamanı olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde meydana gelen afetin yaralarını sarmak için şimdi birlik olma zamanı, İl Kadın Kollarımızın öncülüğünde düzenlenecek olan kermesimizde senin de katkın olsun maddi ve manevi desteklerinizi bekliyoruz. Kermesimiz 27-28-29 Temmuz tarihlerinde Anıtpark Meydanı'nda gerçekleşecektir."

Kaynak: AA