Düzce'deki STK'lardan Barış Pınarı Harekatı'na destek

16.10.2019 14:48

Düzce'deki sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, basın açıklaması yaptı.

Tüm STK'lar adına konuşan Düzce TSO Başkanı Tuncay Şahin, 9 Ekim 2019'da Suriye sınırı üzerinde "Barış Pınarı" adı verilen sınır ötesi harekatın başladığını belirtti.

Harekatın amacının, hem ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak hem de ülkenin ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturulan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu aktaran Şahin, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin amacı bu bölgeyi PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerinden temizleyerek, Suriye halkını teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak, bölgede huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmektir. Bizler devletimizin aldığı bu kararın arkasındayız ve destekliyoruz. Zira Türkiye, uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı, evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi terörle mücadele kararları ile BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlatılmıştır."

Tüm vatandaşları, özellikle sosyal medyadaki bilgi kirliliği ve provokasyonlara karşı dikkatli olmaya çağıran Şahin, şunları kaydetti:

"Bu bölgede yaşayanlar bizim komşumuzdur, kardeşimizdir. Aynı medeniyetin, aynı kültürün, aynı inancın mensupları olan bizler arasındaki kardeşlik ve komşuluk hukukunu kimse yok edemez. Aramıza kimse fitne ve fesat sokamaz, bizi birbirimize düşman edemez. Türkiye'nin iş dünyası olarak dualarımızla ve bütün gönlümüzle devletimizin ve kahraman askerlerimizin yanındayız. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine ve terör örgütlerini hezimete uğratacağına olan inancımız tamdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, mekanları cennet olsun."

Kaynak: AA