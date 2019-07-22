Düzce'deki selde 3 kişi öldü, 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor (5)
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi.
ÇOCUĞUN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, cesedi bulunan çocuğun kimliği belirlendi. Ölen kişinin ikiz kardeşlerden Sanem Kaplan (7) olduğu tespit edildi.
Kaynak: DHA
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