Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı. Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi İki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'deki selde 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen sel ve toprak kayması sonrası bir kadın ve bir çocuğun daha cansız bedenine ulaşıldı.

Bu gelişmeyle selde kaybolduğu açıklanan 7 kişiden 5'i yaşamını yitirdi, iki çocuk için arama çalışmaları devam ediyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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