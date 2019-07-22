Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Düzce’de meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarında bir çocuk cesedi bulundu, ölü sayısı üçe yükseldi.

Düzce'deki sel felaketinde bir çocuğun cesedi bulundu: Ölü sayısı 3'e yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen su baskını ve toprak kayması sonrası arama kurtarma çalışmalarında bir çocuk cesedi bulundu, sel felaketinde ölenlerin sayısı üçe yükseldi.

Ulusal Medikal Kurtarma ile Düzce Arama Kurtarma Ekipleri sel felaketinde kaybolan 5 kişiyi bulmak için başlattığı çalışmalar kapsamında söz konusu çocuğun cesedine ulaştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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