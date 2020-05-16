Düzce'deki öğretmenlerden Bakan Ziya Selçuk'a "kolay gelsin" mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Düzce'deki öğretmenlerden Bakan Ziya Selçuk'a "kolay gelsin" mesajı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yaptığı sırada öğretmenlerin kaldırdığı dövizlerde yazılı olan "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" mesajları karşısında duygulu anlar yaşadı.

Düzce'deki öğretmenlerden Bakan Ziya Selçuk'a
16.05.2020 14:20 | Son Güncelleme: 16.05.2020 14:20

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yaptığı sırada öğretmenlerin kaldırdığı dövizlerde yazılı olan "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" mesajları karşısında duygulu anlar yaşadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama göre Bakan Selçuk, Kovid-19 salgını nedeniyle il ziyaretlerinin iptal olması üzerine dijital ortamdan gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Düzce'deki eğitimciler ve ailelerinin evine konuk oldu.

Rize'den başlayan Sakarya, Mersin, Hakkari, Çorum, Bartın, Edirne, Muş ve Çanakkale ile devam eden program, son olarak Düzce'de gerçekleştirildi.

Dijital ortamda 10'uncusu gerçekleştirilen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nın kapanışında öz çekim yapan Bakan Selçuk, kendisini duygulandıran sürprizle karşılaştı.

Düzce'deki eğitimcilerle yapılan buluşmanın ardından Bakan Selçuk, öz çekim yapmak için ekrana sırtını döndüğünde tüm öğretmenler "Kolay Gelsin Sayın Bakanım" yazan dövizleri kaldırdı.

"Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok"

Çok duygulandığını ifade eden Bakan Selçuk, "Benim için kolay gelsin demeniz kadar büyük bir hediye yok. Bütün emekleriniz çocuklarımız için, bütün çabalarınız için çok teşekkür ediyorum. Hepimize kolay gelsin." ifadesini kullandı.

Diğer illerde olduğu gibi Düzce'deki öğretmenler de uzaktan eğitim sürecine ilişkin deneyimlerini Bakan Selçuk ile paylaştı ve bu süreçte başarısı artan öğrenciler olduğunu, okulun kendileri için gerçekten ne ifade ettiğini sorgulama fırsatı bulduklarını belirtti.

Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde bir yandan öğrencileriyle canlı dersler bir yandan her akşam uzman isimlerle gerçekleştirilen webinarlarla kendileri için eğitimler gerçekleştirdiklerini, bu arada velileri de hiç ihmal etmediklerini dile getirdi.

Sınıf öğretmeni Leyla Yılmaz, uzaktan eğitime her ne kadar zor bir süreç olsa da EBA sayesinde hızla adapte olduklarını ifade ederek, internet olanağı olmayan öğrencilerin evlerine materyalleri elden ulaştırdıklarını anlattı.

Meslekte 19 yıldır görev yapan matematik öğretmeni Emine Okudan da "Matematiği oturarak anlatacağım hiç aklıma gelmezdi." ifadesini kullandı.

"Ziya öğretmenim eğitimimiz yarıda kalmadı. 23 Nisan'da da çok eğlendik." diyen bir öğrenciye ise Bakan Selçuk, "Onların hepsi bizim hediyemiz. Biz sizin için çalışıyoruz. Siz daha güzel günler göresiniz." diyerek yanıt verdi.

Öğretmen Baki Yazıcıoğlu bir öğrencisinin "Bakan daha çok kişiye ulaşabilir, sokak hayvanları için herkesin kapısına bir kap su ve yemek koymasını söyleyebilir mi?" şeklindeki talebini iletti. Bunun üzerine Bakan Selçuk da "Bu isteği ortaya koyan öğrencimizi benim için öpün. İnşallah onun gibi sadece kendi egosuna değil bütün tabiata, bütün hayvanlara karşı saygısı, sevgisi, hürmeti olan çocuklar yetiştirebilmek için gayretimiz var." dedi.

"Eylüle kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz"

Bakan Selçuk, öğretmenlerin soruları üzerine, 18 Mayıs'ta başlayacak öğretmen eğitimleri hakkında bilgi verdi.

Selçuk, "Eylüle kadar 500 bin öğretmenimize çok farklı alanlarda eğitim vereceğiz. Bu tarihi bir olay, 500 bin öğretmenin böyle bir eğitime geliyor olmasını önemsiyorum. Öğretmenlerimiz ne kadar yetkin olursa, bizim çocuklarımız dünyayla o kadar kolay yarışabilir." açıklamasında bulundu.

Buluşmaya, müzik öğretmeni Ebru Seyok da seslendirdiği "Galib'in Şarkısı" adlı Azerice eserle renk kattı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
Fatih'te aynı evde ölü bulunan 4 kardeşin kesin ölüm nedenleri belli oldu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
67 yaşındaki Bülent Ersoy, gençlik yıllarına ait fotoğrafıyla herkesi şaşkına çevirdi
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Mario Jardel, sosyal medya paylaşımında Emre Belözoğlu'nu yine sansürledi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Emekli astsubay, 40 yılda 100 bin TL değerinde para koleksiyonu oluşturdu
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Batman Kozluk'ta AK Partili Belediye Meclis Üyesi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 16 Mayıs 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Yasağa bir saat kala karşıdan karşıya geçen genç kız, canından oldu
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
Koronavirüslü olduğunu söyleyen alkollü kişi, gece vakti ortalığı ayağa kaldırdı
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
15 ilde 16-19 Mayıs arasındaki sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasağın kapsamı ve açık olan yerler
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
İstanbul'da ısınan hava sonrasında sahillere akın eden vatandaşlar, koronavirüs önlemlerine uymadı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında İstanbul Aydın Üniversitesi soruşturma...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Süleyman Soylu Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Sırrı Süreyya Önder
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Esmersoy Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Metin Oktay Mehmet Özdilek Malcolm Thomas Bülent Korkmaz Fernando Muslera
Daha Fazla Aydın Avrupa Ali Koç Gaziantep
Şu an buradasınız: Düzce'deki öğretmenlerden Bakan Ziya Selçuk'a "kolay gelsin" mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:24:29. #1.15#
title