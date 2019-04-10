Düzce'deki Kazada Ölen 6 Kişi Mardin'de Toprağa Verildi

MARDİN'den hasta ziyareti için İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan, ancak Düzce'de arıza nedeniyle sağ şeritte park eden TIR'a çarpan minibüste hayatlarını kaybeden akraba 6 kişinin cenazeleri, Mardin'in Derik ve Kızıltepe ilçelerinde toprağa verildi.

Bedirhan Atız'ın kullandığı 27 F 7992 plakalı minibüs, pazartesi sabahı hasta ziyaretine gitmek için Kızıltepe'den İstanbul'a yola çıktı. Ancak minibüs gece yarısı, Düzce'de, TEM yolunun Gümüşova rampalarında arıza nedeniyle sağ şeritte park eden Alişan S.'ye ait 06 BDP 329 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren minibüste bulunan akraba 12 yolcudan 6'sı hayatını kaybetti. 6'sı ise yaralandı.

Kazada ölen İsmail Atız, eşi Amzo Atız, oğulları Mezopotamya Lisesi Coğrafya öğretmeni Sedat Atız ile akrabaları Abbas Atız, Hasan Erol ve Mehmet Kadağlı'nın cenazeleri, yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Mardin'in Kızıltepe ilçesine getirildi.

6 kişi için sabah saatlerinde Hububat ve Ticaret Merkezi Şeyh Şerif Kahraman Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz ile aynı kazada yaralanan 6 kişi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Acılı aile üyelerinin gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdiği törende cenaze namazını İl Müftüsü İsmail Çiçek, kıldırdı.

Sedat Atız, İsmail Atız, Amzo Atız ve Abbas Atız ile Hasan Erol'un cenazeleri Mezopotamya Mezarlığı'nda, Mehmet Karadağlı'nın cenazesi ise Derik ilçesine bağlı Damlacık Köyü'nde toprağa verildi.

- Mardin

Kaynak: DHA