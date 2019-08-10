Düzce'deki hayvan sayısı 77 bin 731

10.08.2019 15:31

DÜZCE(İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğü verilerine göre Düzce'de küçük ve büyükbaş toplam hayvan sayısının 77 bin 731 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre Düzce ilinde Büyükbaş hayvan sayısı 2018 yılında 63 bin 139 baş, Küçükbaş hayvan sayısı ise 14 bin 592 baş olarak gerçekleşti. - DÜZCE

Kaynak: İHA