Düzce'deki Fetö/pdy Davasında Ara Karar

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla, aralarında polis ve öğretmenlerin bulunduğu 41'i tutuklu 123 sanığın yargılandığı davada 9 sanığın tahliyesine hükmedildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan Faruk Mermer, savunmasında, terör örgütüyle bağlantısının olmadığını savundu.

Mermer, hayatı boyunca yanlış bir iş ve işlem yapmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ben devletime ve milletime hiçbir zaman yanlış yapmadım. Hakkımda düzenlenen ve mahkemeye gönderilen belgelerde hata var. Bunları kabul etmiyorum. Adalet illa ki tecelli edecek, ben bir an önce tecelli etmesini istiyorum."

Diğer tutuklu sanık Reşat Özbek de, FETÖ ile bağlantısı ve ilişiği olmadığını öne sürerek, "Mahkemeye gönderilen ve benim örgüte en yakın olan kişiler ile birlikte zikredilmemi kabul etmiyorum. Bu A5 belgesinde bulunan tüm bilgilerimi sadece emniyete verdim, bu bilgiler sadece emniyette olmalıydı, bu belgeyi düzenleyenler hakkında davacı ve şikayetçiyim." diye konuştu.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmalarının ardından avukatlara söz verildi.

Cumhuriyet Savcısı, tüm tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına, tutuksuz sanıklardan Koray Tenşi'nin duruşmaya gelmemesi dolayısıyla ve hakkındaki deliller ışığında tutuklanmasına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, banka bilirkişisinin rapor hazırlaması için 5 günlük ek süre verilmesine, ByLock IP'leri tespit edilen sanıkların görüşme kayıtlarının istenmesine karar verdi.

Heyet, tutuksuz sanıklardan Koray Tenşi hakkında, mevcut delil durumu ve dosyaya gelen yeni belgeleri dikkate alarak tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına hükmetti.

Ayrıca, Hüseyin Gürler, Adem Topal, Ahmet Sis, Ali Alptekin, Akif Bol, Ertan Özcan, Mehmet Güler, Murat Zirve ve Zekeriya Duman'ın tutuklu kaldıkları süre ve mevcut delil durumları göz önüne alınarak tahliyesi kararlaştırıldı.

Duruşma, 25 Temmuz tarihine ertelendi.