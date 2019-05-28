Düzce'deki FETÖ/PDY davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davası kapsamında, kapatılan "İsmail'in Yeri" restoranlarının sahibi İsmail Çolak'ın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çolak ile avukatı ve yakınları katıldı.

Dosyaya yeni eklenen belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada savunma yapan Çolak, okunan isimlerden birkaçını iş yerine gelen kişiler olarak tanıdığını söyledi.

Fetullah Gülen'in 1994 yılındaki ziyareti sonrası örgüt üyelerinin iş yerini mesken tuttuğunu anlatan Çolak, "Ben Düzce'ye çok inmiyordum, iş yerime de akşam saatlerinde gidiyordum. Bir kişi sürekli geliyordu, ondan da kurtulmaya çalışıyordum. Bolu'da eğitim kurumuna haberim olmadan beni ortak yapmışlar. Ben ortak olmak istemedim, onlar yine de yapmışlar. Karacasu'da bulunan bir otele çay içmeye davet ettiler, orada 'Beni bu işten silin' dedim." ifadesini kullandı.

Çolak, işi dolayısıyla tanınan bir insan olduğunu belirterek, "Ben Trabzon'dan buraya geldim. 45-50 yılda bir isim yaptım, ismimin bu yapıyla anılması dolayısıyla da muzdaribim. Beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Çolak'ın avukatı da müvekkilinin yapının örgüt tarafıyla ilişkisi olmadığını savunarak, "Müvekkilim 69 yaşında ve 20 ilacı sürekli kullanması gerekiyor. Toplanan deliller ve Çolak'ın kaçma şüphesinin bulunmaması nedeniyle tahliyesini talep ediyoruz." dedi.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, iddia makamının mütalaasını istedi.

Cumhuriyet savcısı, sanığın kaçma şüphesinin bulunması ve tutuklu kaldığı sürenin ölçülü olduğu gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Çolak'ın isminin geçtiği Bolu 1. ve 2. Ağır Ceza mahkemelerindeki belgelerin istenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.

Bir önceki celsede cumhuriyet savcısı, sanık İsmail Çolak hakkında, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılması talebinde bulunmuştu.

FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek KHK ile kapatılan Düzceli Sanayici ve İşadamları Derneği (DÜSİAD) yönetici ve üyelerinin aralarında bulunduğu davanın firari sanıkları arasında yer alan İsmail Çolak, 10 Ocak'ta Polonya'dan gelerek emniyet ekiplerine teslim olmuştu.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çolak'ın, FETÖ adına koordinasyon sağladığı ve sohbet toplantıları düzenlediği, himmet, burs ve kurban yardımı toplayarak, örgüt faaliyetleri yürüttüğü belirtiliyor.

Sanığın örgüte insan kazandırmak için çalıştığı, maddi destek sağladığı ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı ile 2014 yılında örgüte destek olmak amacıyla 320 bin lira para yatırdığı ifade edilen iddianamede, Çolak'ın, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "örgüte finansal destek sağlamak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Kaynak: AA