Düzce'deki Fetö/pdy Davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin, aralarında meslekten ihraç edilen polis ve öğretmenlerin bulunduğu 32'si tutuklu 122 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu, tutuksuz sanıklar ve avukatları ile yakınları katıldı.



Mahkeme heyeti, bazı sanıklar hakkında dosyaya yeni delillerin eklendiğini belirtti. Heyet, tutuklu sanık A.Ö'ye, tanık H.T'nin, "A.Ö. ve arkadaşı beni Fetullah Gülen'in sohbetlerine davet etti. Ben de bu kişilerle birlikte sohbete gittim." beyanını sordu.

Sanık A.Ö, Siirt'te çalıştığını fakat böyle bir olay olmadığını savunarak, "Ben Siirt'te çalışırken bu kişi ile 1-2 defa polis evinde denk geldim. Bu kişiyle ve saydığı diğer isimlerle sadece polis evinde, vali ve emniyet müdürünün başkanlığında yapılan toplantılarda bir araya geldim. Durum, kişinin söylediği gibi değil."

Bir diğer tanık H.C.'nin, "Biz birlikte komiserlik sınavına çalışıyorduk. Örgüt evinde bize bilgisayardan 200-300 soru gösterildi, bu sorulara çalıştık. Sınava girdiğimde gördüm ki, gösterilen sorular, gerçek sorular." beyanının aktarılması üzerine tutuklu sanık B.Ç. de beyanları kabul etmediğini belirterek, "Yalan ve iftira. Ben kampa katılmadım. Bölge trafikte görevliyken bu kişinin bir yakınına ceza kestim, bundan sonra bana husumet bağladı. Kesinlikle kabul etmiyorum." diye konuştu.

Duruşmada, tutuklu sanık R.Ö'nün, mahkemeye ulaşan ByLock tespit tutanağı okundu. ByLock kullanmadığını savunan R.Ö, "Ben ByLock kullanmadığımı daha önce de belirttim. Okunan belgelerde benim sicilime ait herhangi bir bilgi yok." dedi.

Mahkeme başkanının, "Peki ByLock şifren, memleketinin, işe ilk başladığın yerin ve görevde bulunduğun yerin plaka numaraları olarak gözüküyor, buna ne diyeceksin?" sorusu üzerine sanık, "Evet İzmit'liyim, Ankara'da göreve başladım, Erzurum'da görev yaptığımda gözaltına alındım ama bunlar tamamen tevafuk. Emniyetin siber birimi ve bilirkişinin raporunda telefonumda ByLock olmadığı tespit edilmişti. Bunlar tezatlarla dolu belgelerdir, kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatların savunmasının alınması için duruşmaya yarına kadar ara verdi.

Bu arada iki celse arasında bir sanığın dosyasının ayrıldığı, bir sanığın ise tutuklandığı öğrenildi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 122 sanık hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA