Düzce'deki Fetö/pdy Davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olduğu iddiasıyla 5'i firari, 3'ü tutuklu 22 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı O.T, savunmasında, bildiklerini anlattığını savunarak, "Ben emniyet müdür yardımcısıyım. Benim sohbetle ya da bu gibi işlerle ne işim olabilir? Ben kendi işinde olan bir emniyet müdür yardımcısıydım. Gizli tanığın bahsettiği sohbet ya da toplantılara katılmadım. Arkadaşlarımla Bosna Hersek gezisine gittim, orada da herhangi bir hukuksuz durumla karşılaşmadım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık, savunmasının ardından mahkeme heyetine 7 sayfalık yazılı savunmasını da sundu.

Sanık eski İl Emniyet Müdür Yardımcısı E.A. da tutuklu bulunduğu Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Gizli tanıkların yönlendirilmiş olduğunu ileri süren E.A, hakkında hiçbir somut delilin olmadığını savunarak, tahliyesini istedi.

Duruşmaya yaklaşık 1 saat ara veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların adli kontrol tedbirinin kaldırılması talebinin reddine ve tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına hükmetti.

Mahkeme heyeti, mevcut delil durumunun değerlendirilmesi ve diğer savunmaların alınması için duruşmayı 2 Kasım'a erteledi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 22 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.