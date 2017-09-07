Düzce'deki Fetö/pdy Davası

Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin aralarında eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir'in de bulunduğu 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.



Örgütün gizli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı iddiası ile silahlı terör örgütü üyeliğinden yargılanan Güvenir, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bolu'da tutuklu bulunduğu cezaevinden katılarak ifade verdi.



Güvenir, savunmasında, "ByLock" programına 2014 yılının Ağustos ve Eylül aylarında Ağrı, İzmir ve İstanbul şehirlerinden giriş yaptığı iddialarını reddetti.



Bu programı hiç görmediğini ve duymadığını öne süren Güvenir, "Haksız yere yargılanıyorum. Kim yükledi, kullanıcı adım ve şifrem ne bilmiyorum. Görüşme kayıtlarım ve mesajlarım nelermiş bilmek istiyorum. Yapmadığım bir şeyden dolayı yargılanmayı kabul etmiyorum. BTK'dan gelen kayıtların da yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu bir IP çatışması olabilir. Adımın Bilal olduğu kadar eminim. Kullanmadığımı biliyorum."



Güvenir'in ardından savunmalarını yapan tutuklu sanıklar Mahmut Yıldırım ve Selim Baştürk ile tutuksuz sanıklar Ali Eke, Ali Yetkinelçi, Hasan Uyanık, Ömer Okyay, Süleyman Numcuoğlu, Yüksel Kahraman ve Sudiye Baştürk, FETÖ ile ilgilerinin olmadığını öne sürerek, haklarındaki suçlamaları reddetti.



Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar verilmesini istedi.



Tutuklu sanıklar Bilal Güvenir, Mahmut Yıldırım ve Selim Baştürk'ün bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



İddianameden



Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eski Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Bilal Güvenir ve 10 sanık hakkında "terör örgütüne üye olmak" suçundan, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.