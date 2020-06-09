Düzce'deki DEAŞ operasyonu Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Düzce'de düzenlenen terör örgütü DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında örgütün bomba uzmanı ve sözde üst düzey sorumlularının da olduğu iddia edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklandı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bomba uzmanı ve sözde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü iddiasıyla 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 2 şüpheli ise sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kaynak: AA