Düzce'deki çöpler katı atık ayrıştırma tesisinde geri dönüşüme kazandırılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'deki çöpler katı atık ayrıştırma tesisinde geri dönüşüme kazandırılıyor

Düzce'deki çöpler katı atık ayrıştırma tesisinde geri dönüşüme kazandırılıyor
Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş - Haberler | Güncel

Düzce'de toplanan çöpler, Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde enerji, gübre, yakıt ve dolgu malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzce'de toplanan çöpler, Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde enerji, gübre, yakıt ve dolgu malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, kentte yıllardır süregelen çöp sorununun geri dönüşüm özellikli tesis sayesinde tarihe karıştığını söyledi.

İlçe, belde ve İl Özel İdaresi bünyesinde toplanan çöplerin buraya getirilmesini istediklerini belirten Özlü, "Ramazan Bayramı'ndan sonra Konuralp'te kuracağımız çöp aktarma istasyonumuz faaliyete geçecek. Sizlerden isteğimiz bu aktarma istasyonumuz tamamlanana kadar çöplerinizi tesisimize kadar getirmeniz. Transfer konusunda sıkıntı çeken belediyelerimize yardımcı olmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Türker Ertürk Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Arda Turan Ersun Yanal Metin Oktay Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'deki çöpler katı atık ayrıştırma tesisinde geri dönüşüme kazandırılıyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 18:01:59. #1.15#

title