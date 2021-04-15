Düzce'deki çöpler katı atık ayrıştırma tesisinde geri dönüşüme kazandırılıyor

Düzce'de toplanan çöpler, Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde enerji, gübre, yakıt ve dolgu malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzce'de toplanan çöpler, Kapalı Entegre Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi'nde enerji, gübre, yakıt ve dolgu malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, kentte yıllardır süregelen çöp sorununun geri dönüşüm özellikli tesis sayesinde tarihe karıştığını söyledi.

İlçe, belde ve İl Özel İdaresi bünyesinde toplanan çöplerin buraya getirilmesini istediklerini belirten Özlü, "Ramazan Bayramı'ndan sonra Konuralp'te kuracağımız çöp aktarma istasyonumuz faaliyete geçecek. Sizlerden isteğimiz bu aktarma istasyonumuz tamamlanana kadar çöplerinizi tesisimize kadar getirmeniz. Transfer konusunda sıkıntı çeken belediyelerimize yardımcı olmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş