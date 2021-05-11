Düzce'deki balıkçılar kısıtlamanın ardından kıyı avcılığından umutlu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'deki balıkçılar kısıtlamanın ardından kıyı avcılığından umutlu

Düzce'deki balıkçılar kısıtlamanın ardından kıyı avcılığından umutlu
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde ağ ve tekne onarımı gerçekleştiriyor.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" döneminde ağ ve tekne onarımı gerçekleştiriyor.

Tekne ve kayıklarını kıyı avcılığı için hazırlayan balıkçılar, kısıtlama sürecinde aldıkları izinle ağ bakımı, boya, motor tamiri yapıyor. Balıkçılar, bölgedeki kıyılarda 1 Eylül'e kadar istavrit, mezgit, çinekop, barbun avlayacak.

Balıkçı Çağdaş Özer, "Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Ağlarımızın yırtık kısımlarını onardık. Kıyı balıkçılığı için sezona hazırlanıyoruz. Bütün bakımlarımızı yaptıktan sonra teknelerimizi denize indireceğiz ve 'vira bismillah' diyeceğiz tekrardan." ifadelerini kullandı.

Özer, kıyı balıkçılığından umutlu olduklarını kaydetti.

Tezgahlarda istavritin kilogramı 25, somonun kilogramı 60, levreğin ve çupranın da tanesi 25'er liradan satılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Uyuşturucu baronu Cemal Nayır hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan İlham Aliyev Meral Akşener Ruhsar Pekcan
Magazin Eda Ece Burak Sergen Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Samet Aybaba Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Düzce'deki balıkçılar kısıtlamanın ardından kıyı avcılığından umutlu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 16:37:23. #1.16#

title