Düzce'deki antik kentte "Grotesk" figürü bulundu
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Düzce'deki antik kentte "Grotesk" figürü bulundu

17.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 17.12.2020 11:10
Düzce'deki antik kentte

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Grotesk" figürü bulundu.

Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Grotesk" figürü bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, MÖ 3'üncü yüzyıla uzanan tarihiyle büyük bir öneme sahip olan Konuralp bölgesindeki antik kentte kazı çalışmaları devam ediyor.

Yılın 12 ayı kazı çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü bölgede, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen "Grotesk" pişmiş toprak figürü bulundu.

Eski Roma yapılarında, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç bir biçimde birleşmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzında bulunan figür, arkeologlar tarafından incelenmesinin ardından Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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