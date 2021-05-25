Düzce'deki antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'deki antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor

Düzce'deki antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Batı Karadeniz'in en eski yerleşim yeri olarak bilinen Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Halk arasında "40 basamaklar" olarak bilinen Konuralp'teki antik tiyatroda, Kültür ve Turizm Bakanlığının aldığı kararla 12 aya çıkarılan kazı çalışmaları, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konuralp Müzesi Kazı Başkanlığında, Düzce Üniversitesi (DÜ) bilimsel danışmanlığı ve Düzce Belediyesinin destekleriyle yürütülüyor.

Kazı bilimsel danışmanlarından Ankara Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, gazetecilere, alandaki Roma tiyatrosunun alt ve üst oturma bölümlerinin kazılarla daha iyi hale geldiğini söyledi.

Kısa sürede alanda 5 metre daha alta inerek kazılara devam edeceklerini aktaran Kadıoğlu, "Daha sonra tiyatronun orkestra bölümü sahnesi ve alt kaveası (seyircilerin oturduğu set set basamaklı yerler) daha da belirginleşecek. Oturma bölümünü kazmaya başladığımız an sütunlar çıkmaya başlayacak belli bölgelerde. Şu anda yapının çoğunluğu toprak altında. Ne çıkacak bilmiyoruz ama tahminlerimize göre yüzde 90 sütun yapıları çıkacak. Orkestra alanı, sahnenin olduğu kısım ve sahne önündeki yapıtlar kazdıkça ortaya çıkıyor." diye konuştu.

"Kazı çalışmalarına tüm imkanlarımızı seferber ederek destek veriyoruz"

Kazı alanında incelemelerde bulunan Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de kazı çalışmalarına tüm imkanlarını seferber ederek destek verdiklerini söyledi.

Alanın gezilebilir konuma geldiğini belirten Özlü, "Misafirlerimiz şu anda gelse tiyatromuzu gezebilir ama tabii ki bir yandan kazı çalışmaları da yapılıyor. Ayrıca 'Düzce'ye gel' kampanyasıyla haftada 10 bin kişiyi Düzce'ye turistik amaçla getirmeye planlıyoruz. Düzce'ye geldiklerinde tiyatromuzun yanı sıra Ceneviz Kalesi'ni, Sarıkaya Mağarası'nı görecekler. Cumayeri'nde rafting yapacaklar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Demet Evgar Prens Harry Burcu Biricik
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'deki antik kent kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.05.2021 11:57:45. #1.13#

title