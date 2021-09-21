Düzce'deki antik kent çevresinde 'kültür sokağı' oluşturulacak - Haberler
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Düzce'deki antik kent çevresinde "kültür sokağı" oluşturulacak

AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel
Düzce'deki antik kent çevresinde

Düzce'nin Konuralp bölgesinde, tarihi ev ve dükkanlardan oluşan bölgede restorasyon çalışmalarının ardından "kültür sokağı" oluşturulacak.

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Konuralp bölgesinde, tarihi ev ve dükkanlardan oluşan bölgede restorasyon çalışmalarının ardından "kültür sokağı" oluşturulacak.

Karadeniz'in "Efes"i olarak bilinen "Prusias Ad Hypium Antik Kenti" çevresinde bulunan ev ve iş yerlerinde restorasyon çalışmalarına hız verildi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, yaptığı açıklamada, tarihi M.Ö. 3'üncü yüzyıla kadar uzanan antik kentteki kazı çalışmalarıyla eşzamanlı olarak Konuralp'in tarihi ve kültürel mirasının ön plana çıkarılmasını planladıklarını söyledi.

Bölgede inceleme yaptığını ve restore edilen binalar hakkında bilgi aldığını aktaran Özlü, şunları kaydetti:

"Konuralp bizim gözbebeğimiz. Derin ve güçlü tarihsel dokumuzu korumak ve gelecek nesillerimize aktarmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Yapacaklarımızın birçoğunu planladık ve o doğrultuda hareket ediyoruz. Konuralp'te belirlenecek bir sokakta tarihi kültürel mirasımızın ön plana çıkarılarak kültür sokağı oluşturmayı kararlaştırdık. Bunun yanı sıra Konuralp turizminin canlandırılması ve tanıtımının yapılması için altyapı çalışmaları başlatıyoruz. Belirlenecek odak noktasından hareketle cephe düzenlemesi ve sokak sağlıklaştırılması yapılması ve bu sokakların birbirine entegre edilmesini düşünüyoruz."

Özlü, tarihi evlerin butik otel, kültür evi, kafeterya ve restoran olarak işlevlendirilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, "Konuralp bölgesinde sit alanında yaşayan halkın sorunlarına çözüm bulmak amacıyla hazırlanan Kentsel Arkeolojik Sit Alanı Plan çalışmalarının da mevcut durum değerlendirilmesini yaptık. Konunun bölge halkına anlatılması ve iş birliği sağlanmasını da önemsiyoruz. Konuralp'i dünya turizm destinasyonuna kazandırma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
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Haber: Düzce'deki antik kent çevresinde 'kültür sokağı' oluşturulacak - Haberler
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