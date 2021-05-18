Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolunun Düzce kesiminde 3 aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Aydın Burhan idaresindeki 41 YN 717 plaka otomobil, Otoyolun Ankara istikameti Gölyaka mevkisinde bariyerlere çarparak yola savruldu.

Yolun ortasında kalan araca aynı yönde seyreden Mahmut Akkösem yönetimindeki 34 NA 9727 plakalı hafif ticari araç ve Esra Sargın'ın kullandığı 34 CCD 113 otomobil çarptı.

Kazada sürücüler Aydın Burhan, Mahmut Akkösem ve Esra Sargın yaralandı.

Yaralılar, Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 184,78 Ankara'da 152,63, İzmir'de 93,86 oldu.
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
OTOMOBİL ÇARPAN İKİ ARKADAŞTAN 1'İ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALANDI
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Soylu, Sedat Peker'in kendisiyle ilgili iddialarının araştırılmasını isteyip suç duyurusunda bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Ali Babacan Meral Akşener Lale Karabıyık Mustafa Destici
Magazin Cemal Hünal Özcan Deniz Serdar Ortaç Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Arda Turan Adem Büyük Ozan Tufan Şenol Güneş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Düzce'de zincirleme trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.5.2021 21:57:56. #1.14#

title