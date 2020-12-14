Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
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Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

14.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:39

Son dakika gelişmesine göre Düzce'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Düzce'de üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce-Bahçeşehir bağlantı yolunda seyreden Burak Berkay G. yönetimindeki 81 ES 959 plakalı otomobil, Metek TOKİ ışıklı kavşakta manevra yaptığı sırada Mervan Ç. idaresindeki 81 DF 532 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Burak Berkay G. idaresindeki otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyona çarparak durabildi.

Sürücü Mervan Ç. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika haberleri... Zincirleme trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever

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