Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI - Haberler
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Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre DÜZCE'de, TEM Otoyolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - DÜZCE'de, TEM Otoyolunda 1'i oto kurtarıcı 9 aracın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Küçük Melen mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan 1'i oto kurtarıcı 9 araç yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi gönderildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, 2 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından olay yerinde kalmak istedi. 3 kişi ise Düzce'de bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

Son dakika: DÜZCE'DE ZİNCİRLEME KAZA 5 YARALI

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