Düzce'de zincirleme kaza (1)
Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı.
Düzce'de TEM Otoyolu'nda, bir otobüs, bir tanker ve bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme trafik kazasında çok sayıda kişi yaralandı. Düzce-Sakarya sınırında meydana gelen kaza üzerine Düzce ve Sakarya'dan itfaiye ve 112 Acil ekipleri olay yerine hareket etti. Kazayı gören sürücüler yaralıların yardımına koştu.
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-Olay yerinden genel ve detaylar
DÜZCE
Kaynak: DHA
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