Düzce'de zabıtanın yolda bulduğu çanta sahibine teslim edildi
Düzce'de zabıta ekiplerince bulunan, içinde para, kimlik ve banka kartlarının yer aldığı çanta sahibine ulaştırıldı.
DÜZCE (AA) - Düzce'de zabıta ekiplerince bulunan, içinde para, kimlik ve banka kartlarının yer aldığı çanta sahibine ulaştırıldı.
Kent merkezinde devriye gezen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ruh Kurnaz Caddesi'nde yol kenarında çanta olduğunu fark etti.
Çantayı inceleyen ekipler, içerisinde para, kimlik ve kredi kartlarına rastladı.
Polisin yardımıyla çantanın sahibine ulaşan ekipler, çantayı kendisine teslim etti.
Çantasına kavuşan kişi, ekiplere teşekkür etti.
AA / Ömer Ürer - Güncel