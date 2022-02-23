Düzce'de zabıtanın yolda bulduğu çanta sahibine teslim edildi - Haberler
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Düzce'de zabıtanın yolda bulduğu çanta sahibine teslim edildi

AA, Ömer Ürer - Güncel
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Düzce'de zabıtanın yolda bulduğu çanta sahibine teslim edildi

Düzce'de zabıta ekiplerince bulunan, içinde para, kimlik ve banka kartlarının yer aldığı çanta sahibine ulaştırıldı.

DÜZCE (AA) - Düzce'de zabıta ekiplerince bulunan, içinde para, kimlik ve banka kartlarının yer aldığı çanta sahibine ulaştırıldı.

Kent merkezinde devriye gezen Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ruh Kurnaz Caddesi'nde yol kenarında çanta olduğunu fark etti.

Çantayı inceleyen ekipler, içerisinde para, kimlik ve kredi kartlarına rastladı.

Polisin yardımıyla çantanın sahibine ulaşan ekipler, çantayı kendisine teslim etti.

Çantasına kavuşan kişi, ekiplere teşekkür etti.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Düzce Belediyesi, Zabıta, Banka, Düzce, Güncel, Haberler

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