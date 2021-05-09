Düzce'de zabıtadan yasaklı ürün satışı denetimi
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Düzce'de zabıtadan yasaklı ürün satışı denetimi

Düzce'de zabıtadan yasaklı ürün satışı denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceği dair market tedbirleri genelgesinin ardından harekete geçerek kentte faaliyet gösteren işyerlerine satışı yasaklanan ürünlerle ilgili hem bilgilendirme hem de denetim yaptı.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, zorunlu temel ihtiyaçlar dışındaki ürünlerin satışına izin verilmeyeceği dair market tedbirleri genelgesinin ardından harekete geçerek kentte faaliyet gösteren işyerlerine satışı yasaklanan ürünlerle ilgili hem bilgilendirme hem de denetim yaptı.

Tam kapanma sürecinde faaliyetlerine izin verilen ve satışı belirlenen ürünlerle ilgili denetimlerini sıklaştıran Düzce Zabıta ekipleri, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını da kontrol etti. Denetim çalışmaları sırasında, işyerlerinde satışına izin verilen ve izin kapsamı dışında kalan ürün kalemleri hakkında bilgilendirme de yapan ekipler ayrıca, pazar günleri kapalı olacak zincir marketlere, ilgili tebligatları da ulaştırıyor. 17 Mayıs Pazartesi gününe kadar devam edecek olan tam kapanma sürecinde ekiplerin çalışmalarına aralıksız devam edeceği belirtildi.

Düzce Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir şekilde alışveriş yapması ve yayınlanan genelge doğrultusunda gereken önlemlerin bayram günleri de dahil alınacağını kaydetti.

Zabıta ekipleri, Ramazan ayının son günlerine gelinmesine rağmen pide gramaj denetimlerini de aksatmadan devam ediyor. - DÜZCE

Düzce'de zabıtadan yasaklı ürün satışı denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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