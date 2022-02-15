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Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda maddelerinde uygulanan KDV indirimi için merkatlarda denetim gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri temel gıda maddelerinde uygulanan KDV indirimi için merkatlarda denetim gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca düzenlenen "Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri" tanıtım toplantısında açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak KDV indirimine yönelik Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğünce denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Koçyazı Mahallesinde bulunan bir markette denetim gerçekleştiren ekipler, denetim kapsamında gıda ürünlerine indirim yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontrol gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde KDV geçişinin devam ettiği görülen işletmeye uyarıda bulunan ekipler, yeni fiyat tarifelerinin bir an önce raf fiyatlarına yansıtılmasını istedi. Denetimlerin kent genelindeki tüm yerel ve zincir marketlerde sürdürüleceği belirtildi. - DÜZCE

Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

Düzce'de zabıtadan KDV indirimi denetimi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Zabıta Müdürlüğü, Düzce Belediyesi, Türkiye, Zabıta, 3. Sayfa, Haberler

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