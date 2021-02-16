Düzce'de yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı
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Düzce'de yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

16.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 16.02.2021 20:40
Düzce'de yüz yüze eğitime verilen ara bir gün daha uzatıldı

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın 1 gün daha uzatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ile olumsuz hava şartlarının devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Resmi ve özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, özel öğretim ile motorlu taşıt sürücü kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme ile özel okullardaki takviye kursları da dahil bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime 17 Şubat Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kentte 15-16 Şubat'ta da yüz yüze eğitime ara verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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