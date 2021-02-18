Düzce'de yüz yüze eğitim başladı

Düzce'de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ilk ve ortaokul ile ana okullarında eğitim başladı.

Düzce'de kademeli yüz yüze eğitime geçiş kapsamında ilk ve ortaokul ile ana okullarında eğitim başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen Düzce'de öğrenciler okullarına 3 gün gecikmeli gitti.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları eksiksiz uygulanan Düzce'de köy ve seyrek nüfuslu yerleşim alanlarında bulunan 72 ilk ve ortaokul ile il ve ilçe merkezlerinde bulunan 37 bağımsız anaokulunda 9 bin 175 öğrenci okullarına kavuşmanın sevincini yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 1 Mart'tan itibaren ilkokullarda ve bu ilkokulların bünyesindeki ana sınıfları ile özel eğitim sınıflarında, seyreltilmiş şekilde haftada 2 gün yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.

Ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında da yüz yüze eğitime başlanacağı kaydedilen açıklamada, "8. sınıflarda yüz yüze eğitim yapılacak günler ile eğitime başlama ve bitiş saatleri okul yönetimleri tarafından öğretmenlerle birlikte belirlenecek. Ortaokul 5. 6. ve 7. sınıflarda tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla işlenmeye devam edilecek. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokul ve ortaokul kademesinde eğitim veren özel eğitim okulları ve özel eğitim ana sınıfları ile diğer okullar bünyesindeki özel eğitim sınıflarında da 1 Mart itibarıyla haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmaya başlanacak. Bilim ve Sanat Merkezleri de programları dahilinde yüz yüze eğitime geçecek. Özel eğitim okulları ve sınıfları, özel gereksinimli öğrenciler için de aynı tarihten itibaren yüz yüze eğitim vermeye başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca müdürlük koordinasyonunda açılan tüm okullara dezenfektan, sabun gibi temizlik malzemeleri ulaştırıldığı vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever