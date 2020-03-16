Düzce'de yüksek kesimlere kar yağdı
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
16.03.2020 14:08 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:08
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kalan köylerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye kadar çıktı.
Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Çam Dağı köyünde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışı dolayısıyla şehrin yüksek kesimleri beyaza büründü. Karla kaplanan yollar Düzce İl Özel İdaresi ekiplerince yol açma çalışmalarına başlandı. - DÜZCE
Kaynak: İHA