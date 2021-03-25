Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
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Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

25.03.2021 10:23 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:30
Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

DÜZCE'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin yolları ulaşıma kapandı.

DÜZCE'de iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki köylerin yolları ulaşıma kapandı. 14 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de iki gündür yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oluyor. Yüksek kesimlerdeki köylerde 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Düzce İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışma başlattı. 15 köy yolu ulaşıma açılırken, 14 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar devam ediyor.

Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu
Düzce'de yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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