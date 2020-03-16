Düzce'de yüksek kesimler beyaza büründü - DÜZCE Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Düzce'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.

Düzce'ye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki 1300 rakımlı Topuk Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Yağış, Samandere köyü ile Kardüz Yaylası mevkilerinde de etkili oluyor.

Meteoroloji yetkilileri, bölgenin yüksek kesimlerinde yağışın gece aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA