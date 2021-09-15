Düzce'de yöreye ait yemeklerin tanıtılacağı 'Mutfak Sanatları Merkezi' açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de yöreye ait yemeklerin tanıtılacağı "Mutfak Sanatları Merkezi" açıldı

AA / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat
Düzce'de yöreye ait yemeklerin tanıtılacağı

Düzce'de yöreye ait yemekleri tanıtmak için yapılan Mutfak Sanatları Merkezi kapılarını açtı.

Düzce'de yöreye ait yemekleri tanıtmak için yapılan Mutfak Sanatları Merkezi kapılarını açtı.

Kazukoğlu Mahallesi Bahçelievler mevkisinde, belediye tarafından yapılan Mutfak Sanatları Merkezi binasının açılışını gerçekleştiren Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, gazetecilere, turistleri Düzce mutfağıyla tanıştıracaklarını söyledi.

Burada daha önce atıl bir binanın olduğunu ve yeni bir projeyle Düzce'ye değer katmak istediklerini ifade eden Özlü, kentte birçok etnik kökenden vatandaşın yaşadığını belirtti.

Başkan Özlü, kentin bu zengin mutfak kültürünü tanıtmak istediklerini vurgulayarak, "Yenisini yaparken de Düzce'nin etnik yapısına bakarak karar verdik. Düzce'de yaşayan tüm insanların mutfaklarında yaptığı yemekleri tanıtma kararı verdik. Düzce'ye gelen insanları rahatlıkla ağırlayabileceğimiz bir yer oldu." diye konuştu.

Öte yandan Özlü, Mutfak Sanatları Merkezine verilecek ismi vatandaşların belirleyeceğini söyledi.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Yevgeniy Ziniçev
Magazin Göksel Gülşen Kaan Yıldırım
Spor Nihat Özdemir Marcao Fatih Terim Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Düzce'de yöreye ait yemeklerin tanıtılacağı 'Mutfak Sanatları Merkezi' açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 18:37:09. #1.12#