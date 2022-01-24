Düzce'de yolda kalanlara AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım ediyor - Haberler
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Düzce'de yolda kalanlara AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım ediyor

Düzce'de yolda kalanlara AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım ediyor
AA / Ömer Ürer - Haberler | Güncel

Düzce-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından özellikle Bolu Dağı kesimi viyadükler ile tünel geçişi üzerinde kalan araçlardaki vatandaşların yardımına AFAD, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım dernekleri koşuyor.

Düzce-Ankara arası otoyol ve devlet yolunun yoğun kar ile tipiden dolayı ulaşıma kapanmasının ardından özellikle Bolu Dağı kesimi viyadükler ile tünel geçişi üzerinde kalan araçlardaki vatandaşların yardımına Afad, Türk Kızılay ve gönüllüler yardım dernekleri koşuyor.

Otoyolun Kaynaşlı Sarıçökek, 1,2 ve 3. viyadükler ile Bolu Dağı Tüneli arasında kalan birçok araca ulaşmak için yoğun çaba veren AFAD koordinesindeki ekipler, vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtımı yapıyor.

AFAD, Türk Kızılay, AFAD Gönüllüler, Düzce Arama Kurtarma (DAKE), İHH ve pek çok gönüllü dernek üyesi, vatandaşların ihtiyaçlarını gidererek taleplerini alıyor.

Kar yağışının tipi şeklinde devam ettiği bölgede Karayolları ekipleri açma çalışmalarını güçlükle sürdürmeye çalışıyor.

AA / Ömer Ürer - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Kızılay, Türk, AFAD, Güncel, Haber

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